Xiaomi日本法人、一部批判をバッサリ「冗談って知ってます？」→SNS絶賛　「切れ味がいい」「この返し好き」

中国スマホメーカー・Xiaomi（シャオミ）の日本法人「Xiaomi Japan」公式Xアカウントが投稿した、一部批判に対する「指摘」がSNS上で注目を集め、「切れ味がいい」「最高だよXiaomi」などと面白がる声が相次いでいる。

「これくらいでいいよな客対応なんて」

発端は、Xiaomi Japanによる2026年1月13日のX投稿だ。この投稿では、Xiaomiの新作スマホを動画で紹介し、「耐久性が売りとなっております」と説明。その後、実際にポケットから落としたり、クルミをスマホで割ってみたりするシーンがあった。

動画とともに、同社は「ちなみにスマホでクルミを割る行為、良い子は絶対に真似しないでください」と呼びかけた上で、新作スマホを紹介する動画の人物について、「動画に出てくるこいつは悪い子です」とコメントしていた。

この投稿を受け、SNSでは、「さすがに吹いたわ」「くるみ割り機を買う予定あったのでこれにしようかな」「クルミを食べたい時に使える」などと面白がる声が寄せられた。

こうした中、あるユーザーからは批判の声も。動画ではクルミを割っているのに、投稿文は真似をしないように呼びかけているのは支離滅裂だなどと訴える内容だった。

これに対してXiaomi Japanは「冗談って知ってます？」と返信。すると14日16時時点で1万3000件以上のいいねを集めるなど話題になった。

この返信を受け、「これくらいでいいよな客対応なんて」「公式に煽られてて草」「切れ味よ切れ味」「煽り性能高い」「この返し好き」「中身強いな」「ツイッタラーの見本」などと面白がる声が相次いでいる。