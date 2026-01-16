ガーシー氏、インフルエンサーの開示請求を批判　「なんやこれ？」

前参院議員のガーシーこと東谷義和氏が2026年1月15日にXで、インフルエンサーがアンチコメントに対して開示請求することを示唆することに苦言を呈した。

「ストレスを解消する一番の方法はSNSをやめること」

ガーシー氏はXで、「承認欲求丸出しでツイートする→それにアンチが群がる→投稿者激怒→開示請求チラつかせる→アンチひく」と、SNS上で起こりがちなインフルエンサーとアンチの問題に言及した。

その上で、ガーシー氏は「なんやこれ？」とこの構図に疑問。「顔だして世に出るってことは、そんなことも含めて覚悟せなあかんのに、すぐ開示請求って」とツッコミを入れた。

また、ガーシー氏は「ストレスを解消する一番の方法はSNSをやめること」と指摘し、「開示請求することちゃう笑笑」と持論をつづっていた。

このポストにガーシー氏の元には、「激しく納得です」「開示請求するまでが、バズるコンテンツになってる」という声のほか、「誹謗中傷しないことって、そんな難しいものなんかな」「SNS使って脅迫しとった人間が何言うとんねん？」という指摘も寄せられていた。