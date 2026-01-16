スーパー戦隊俳優との「個人的な付き合い」吹聴に事務所警告　「絶対に信じないように」犯罪リスクを懸念

テレビ朝日系特撮「スーパー戦隊シリーズ」の「爆上戦隊ブンブンジャー」（2024年3月～25年2月放送）でブンブラック／阿久瀬錠役を演じた、俳優・齋藤璃佑（りゅう）さんの公式サイトが26年1月15日に更新され、「マネジメントからの注意喚起とお願い」が発表された。

「齋藤とプライベートで個人的な付き合いがあるとファンの方々に吹聴されている人がいるとの報告を受けました」とし、犯罪被害防止の観点からファンに注意を呼びかけている。

「齋藤の名前を使って犯罪が起こる可能性」に懸念

発表では、匿名の報告で真偽は定かでないとしながら、「いつの時代にもタレントと直接繋がっていることをちらつかせながら、ファンに近づき【金銭詐欺】【性的被害】【犯罪組織への勧誘・引き込み】を狙う犯罪が起こっております」と説明した。そのうえで、

「ファンの方々がイベントなどで何度も顔を合わせるうちに、顔見知りとなって親しくなっていくのは齋藤璃佑にとっても喜ばしいことである一方、お互いに本当の素性を知らないまま、むやみに信用してしまうことで、その関係性を利用し、齋藤の名前を使って犯罪が起こる可能性も十分にございます。



その危険性については、事務所としてもタレントに対し徹底した教育をしております。齋藤璃佑においても、自分がファンを危険から守るために、齋藤のプライベートを知ってるかのごとく振る舞い、自分は本人と親しい特別な存在だと偽る人間を絶対に許しません」

と呼びかけ、「本人およびマネージャー・スタッフ・関係者が、安易にプライベートや仕事の情報を漏洩することは一切ございません。極秘情報を簡単に口外するような者は、事務所の規定により処罰の対象となります」と明言。下記のように訴えた。

「そのため、世の中に公になっていない情報を自分だけは知っていると語る人のことは、すべて虚言ですので信用しないようにお願いいたします」