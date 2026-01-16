「タバコ吸わないのに...」かまいたち・山内健司、1泊10万超ホテルで起きたことに...イラっ

お笑いコンビ「かまいたち」が、2026年1月15日、公式YouTubeチャンネルを更新。山内健司さん（44）が、正月休み中に見舞われたという「トラブル」を明かした。

「10何万も払っといて、部屋くっしゃくしゃのままって...」

正月休みは山内さん一家と友人の家族で旅行し、「1泊12万（円）ぐらいのホテル取った」と明かした山内さん。チェックインの際、エアコンが故障していて、宿泊料金を20％割引すると言われたという。

部屋にも温泉がついていて、「入った瞬間、温泉の強烈な硫黄の匂いあるやん。部屋がもうそれやねん」と笑った。

そして「私が今回けっこう言いたい」こととして、こう語りだした。

「チェックインの時に、エコ清掃っていうのが今あんねんて」「使ってないバスタオルとかも替えるやんか、新品の状態に、ノーマル清掃だと。みたいなニュアンスの説明しだしたんで、全然エコ清掃で大丈夫ですって言ってたの」

「二日目、部屋に戻りました。そしたら、ベッドとか、出た時のまんまの、くっしゃくしゃのままやってん。それエコか？」

山内さんは、シーツや枕カバーを交換しないことは納得していたが、「さすがに部屋戻ってきて、10何万も払っといて、部屋くっしゃくしゃのままって、掃除する人の労力のエコさは俺関係ないやん」と突っ込んでいた。

さらに「もう一個、これあかんやんとなった」こととして、こう明かした。

「（自分）タバコ吸わんやんか。吸わないのに電子タバコの先っちょの、吸い殻みたいなのが二つ、机のとこにポンって落ちててん」

山内さんは「硫黄の匂いでごまかせると思ってるやんと思って。（タバコを）吸っても、吸ったのなんかわかんないぐらいの硫黄の匂いなの」と、ボケをまじえつつも、

「そこの時点でもう、ああ、はいそうですかってなって。はいダメダメ、このホテルダメってなって」「俺はもう許さない」

などと話していた。