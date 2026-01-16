timelesz原嘉孝さんの「お付き合いNG」に大ブーイング　「行列に並びたがる」「ずっと不機嫌な」女性ダメと

人気アイドルグループ「timelesz」のメンバーで俳優の原嘉孝さん（30）が2026年1月15日のトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に2週連続で出演、バラエティー番組でもおなじみの女性陣から愛情あふれるツッコミでボコボコにされた。

「オシャレなおつまみを頼む女性はNG」などなど

テーマは前週に引き続き原さんの恋愛観。付き合っていくなかで「ダメ出し」になる要素が多く、「もう少し私との時間を大切にして、と言われたら？」という質問にも「終わりです。お別れ」とバッサリ。それを聞いたMCの指原莉乃さんは「怖っ！」と絶句。即お別れ、（つきあいは）終わりスイッチが多い原さんを、さらに深掘りしようと2週連続のオンエアとなった。

原さんの「お付き合いNG」の要素は少なくない。「お祝いしたい記念日が多すぎるのはNG」だという。「つきあって100日目（の記念日）なんて嫌です。100日ごとに刻んでいったら1年に3回も（記念日が）ある」とぼやく。おはよう、おやすみのLINE連絡も「起きる時間と寝る時間を監視されているようでNG」。それを聞いた指原さんは「違う違う、（普通の）挨拶よ」と叫ぶ。

番組は「まだまだNG項目は続く」として、原さんのNG項目を並べる。「家でスリッパを履かせてくれる女性はNG」「行列に並びたがる女性はNG」「ずっと不機嫌な女性はNG」「オシャレなおつまみを頼む女性はNG」などなど。MCのいとうあさこさんはあきれながら「というか、何がオシャレなの？おつまみの？」とツッコミの一言。