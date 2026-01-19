野田・斉藤両氏に「評判悪め」「結構批判されてる」　公明「サブチャン」仕込み...攻めた質問が「中道」にも

立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の共同代表を務める、野田佳彦氏と斉藤鉄夫氏が2026年1月18日、新たに開設したYouTubeチャンネルに出演し、SNS上の批判に答えた。コメント欄では、動画のサムネイルを面白がる声や、質問するスタッフを称賛する声が上がっている。

「ディレクターさん神」「天才的」

18日の動画のサムネイルは、「名前ダサすぎ」「中国の中だろ」などの批判コメントが背景に散りばめられ、両手で頭を抱える野田氏と斉藤氏の写真に、「vsアンチコメント」という文言が重ねられている。

動画の冒頭で、スタッフが「中道改革連合にSNSの意見を全部ぶつけよう！」と企画を説明。その後、「いま皆さんSNSで結構批判されてるのご存知ですか？」と質問すると、野田氏と斉藤氏はうなずいた。

スタッフは、「多分本当見ないほうがいいんじゃないかなっていうぐらい、かなり今批判されてます」とした上で、こうした批判や質問に対して率直に答えてほしいと求めた。その後は、野田氏と斉藤氏の経歴や、「中道改革連合」の立ち上げた経緯、支持者の抵抗感をどう受け止めているのか、などを質問していた。

コメント欄では、スタッフの質問に対し、「こんだけ突っ込めたら相当」「ディレクターさん神」「進行役がかなり攻めてて面白い笑」「進行役の人が天才的」「広報いいね」「このディレクターほんとに優秀！」などと称賛する声が上がっている。