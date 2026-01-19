「断片ではなく全部見て」　エア・インディア「評判悪い」で炎上のYouTuberいけちゃんが釈明

人気ユーチューバーのいけちゃんが、インドの航空会社「エア・インディア」を動画などで酷評したとして批判を浴びた件で、Xを更新して釈明した。

いけちゃんは、グラビア写真集を出すなどの活動もしながら、ユーチューブで旅やグルメなどの情報を発信している。自らのチャンネルは、約78万人の登録者がいる。

「もうフライトから不安だ」

今回の動画は、2026年1月17日に投稿した。

動画では、東京発デリー行きの便に搭乗するとし、「人生観が変わると言われるインドへ向かいます」と告げた。

「これね、評判悪いんです」。エア・インディアの説明で、頭を抱えるポーズを披露し、25年6月12日に発生した171便の墜落事故について触れた。

離陸して15秒ほどで爆発し、乗客約250人が死亡したとして、「えっ、怖すぎる。そんな航空会社使って大丈夫？」と不安を口にした。

「インドって、ITの国でしょ。なのに、ちょっと適当な感じがするのは、なんでなの？そして、食べ物は合うの？絶対に腹壊す。そして今、空気汚染も最悪。もう間違いなく世界一汚い国」

いけちゃんは、さらにインドの悪口を並べ立てた。

「ああ、もうフライトから不安だ」と言いながらも、エア・インディア機に搭乗した。

その一方、機内に入ると、エア・インディアを持ち上げる発言も始めた。

そのサービスには感心した様子で、「事故が起こって、逆に安全になった説もある」と擁護し出した。エコノミー席で機内食を見ると、「全然普通」などと言って食べていた。

この動画については、「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです・・・」とのタイトルを付け、自らのXでも紹介した。