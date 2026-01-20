「氷上惨事」キム・ハソン、個人の不注意で長期離脱...開幕絶望に「早くも忘れ去られつつある」韓国メディアも突き放す

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年1月20日、大リーグのアトランタ・ブレーブスに所属する韓国出身キム・ハソン内野手（30）の特集記事を組み、右手中指負傷で開幕絶望のキムについて、「早くも球団とファンから忘れ去られつつある」と突き放した。

「長期離脱で米メディアは再び嘆息」

大リーグ公式サイト「mlb.com」によると、キムは韓国での休暇中に、氷上で転倒して右手中指の腱を断裂。米アトランタで修復手術を受けたという。

26年の開幕は絶望的で、回復まで4か月から5か月を要する見通しだという。

キムは3月に開催するワールド・ベースボール・クラシックに韓国代表として出場を予定していたが、韓国プロ野球（KBO）は19日、キムのWBC不参加を正式に発表した。

ブレーブスは、キムの長期離脱を受け、穴を埋めるべく内野手の戦力補強を行った。

米スポーツ局「ESPN」（ウェブ版）によると、ブレーブスは20日（日本時間）、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になっていたホルヘ・マテオ内野手（31）を獲得した。契約は１年100万ドル（約1億5500万円）だという。

休暇中の負傷で開幕絶望となったキム。「OSEN」は、「『氷上惨事』キム・ハソン、早くも忘れ去られるか 14億ウォンで代役獲得→米メディアは再び嘆息」などのタイトルで記事化した。