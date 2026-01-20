「これは酷い」「あり得ない」高速道路でタバコポイ捨て→火災に発展　NEXCOの衝撃動画...公開の狙いは

中日本高速道路（NEXCO中日本）の名古屋支社が、タバコのポイ捨てが原因とされる高速道路の火災映像をXで公開し、SNS上で大きな注目を集めた。同社の広報・CS課に、詳しい経緯とポイ捨ての危険性を聞いた。

「タバコのポイ捨て禁止！」動画が140万回以上表示

注目を集めたのは、NEXCO中日本の名古屋支社（@c_nexco_nagoya）による2026年1月14日のX投稿だ。「タバコのポイ捨て禁止！」と注意喚起したうえで、タバコのポイ捨てが原因とみられる約20秒の火災映像を公開。中央分離帯の植栽から白煙が上がっている様子が映っている。

投稿では、「高速道路でタバコのポイ捨てによる火災が発生しています」と報告し、「小さな火種が大きな被害に繋がりますので、ポイ捨ては絶対に止めてください」と注意を呼びかけている。

この投稿は、20日19時時点で1万5000件以上の「いいね」を集め、140万回以上表示されている。タバコのポイ捨てへの批判も多く寄せられ、「ポイ捨てとかあり得ない」「これは酷い」「あり得ない行為です」などの声が上がった。

名古屋支社の広報・CS課は20日の取材に対し、投稿の火災映像は24年9月5日14時ごろ、東名高速道路下り線（京都方面）の名古屋IC―春日井IC間で発生したと明かす。

当時の状況として、この火災の影響で、上り線・下り線の追い越し車線をそれぞれ1時間ほど規制。さらに中央分離帯の植栽は、幅5メートル×長さ70メートルが焼失した。同日15時6分に鎮火したという。

過去の火災映像を投稿したのは、26年1月13日に道路区域内の火災があったからだと説明する。消防の見解によれば、この火災もタバコのポイ捨てが原因だったとし、狙いとして「これを受けてXにて一般的な注意喚起の投稿をさせていただきました」。この時の動画がなかったため、過去の動画を投稿したという。

広報・CS課は、「火災が発生すると消火活動や路面、ガードレール等の復旧作業が必要となり、車線規制や通行止め等の通行規制を実施することがあります」とし、「渋滞の発生など通行するお客さまに多大な影響を及ぼしますので、タバコのポイ捨ては絶対におやめいただくようお願いします」と呼びかけている。