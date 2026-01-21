原口一博氏立ち上げの「ゆうこく連合」、「たった2人のスタート」も...　末松氏の去就は不明、情報錯綜

立憲民主党からの離党を宣言した原口一博衆院議員が立ち上げた「ゆうこく連合」への立憲・末松義規衆院議員の合流をめぐり、情報が錯綜（さくそう）している。

末松氏側は事務所名義のX投稿で合流を否定している一方で、原口氏は直接のやり取りがあったと主張。LINEメッセージのスクリーンショットを公開するなど、双方の主張は平行線をたどっている。

「たった2人のスタート。これを5人の政党要件にして......」

原口氏は2026年1月15日、立憲民主党と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」には参加せず、自身が25年5月に立ち上げた政治団体「ゆうこく連合」を政党化し戦っていくとXで表明した。

20日に衆院議員会館で行った会見では、「ゆうこく連合」の政党化を正式に発表。会見中に、「この『ゆうこく連合』に立憲民主党から合流してくれるのは、末松義規さんただ1人と。今のところそういう状況であります」と明かした。

末松氏は15日にXで「年始の活動中、自宅敷地内に戻ったときに転倒、頭を打ったため、現在は入院して治療とリハビリを受けています」と報告しており、ケガの影響で今回の会見には出席できなかったとしている。

原口氏は「たった2人のスタート。これを5人の政党要件にして、そしてこの選挙戦、走って走って走りまくりたいと思います」と宣言した。