たくろう・赤木の結婚発表に「納得」の声　M-1関連番組に映っていたその理由「芸人さんの一人暮らしにしては」

お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕さんが、2026年1月20日放送の番組「行列のできる法律相談所」（日本テレビ系）で、25年8月に結婚していたことを発表した。これにXでは、祝福の声とともに、「やっぱり」「納得」といった声が寄せられている。

妻は「かわいいっす、もちろん」...笑顔を見せる場面も

番組では、プロポーズに関するトークの流れになった際、MCの東野幸治さんから結婚しているかどうかを聞かれた赤木さんは、とまどいを見せつつ「今年（25年）の8月に結婚しまして」と発表した。「（妻は）かわいい？」と聞かれると、「かわいいっす、もちろん」と笑顔を見せる場面もあった。

赤木さんは番組放送後にXでも、「わたくし昨年に結婚しておりました！！！」と報告。証人になったという芸人仲間の「ダージリンティクラブ」志女木さんと写った写真とともに、「ふつつか者ですがふつつかなりに頑張ってふつつかじゃない家庭を築いていこうと思います！！！」と決意をつづった。

これにXでは祝福の声のほか、「やっぱり」「納得」といった声が寄せられた。

書き込まれた投稿などによると、その理由は25年12月28日放送の「M-1グランプリ2025 アナザーストーリー」（ABCテレビ）に映っていた、赤木さんの部屋にあるという。

番組では、赤木さんが自宅で朝食としてソバを作って食べる場面があった。そこに映っていた自宅は白を基調としており、キッチンやリビングもきれいに整えられていた。また、食器や家電の色もかわいらしい薄ピンク色をしていた。

こうしたことから、「家が整ってたから多分同棲かご結婚されてるんだろうなー、て思ったらやっぱりだった」「アナザーストーリーでうつった赤木さんの部屋なんか女子っぽくて可愛かったから結婚納得」「芸人さんの一人暮らしにしては整いすぎてる気がしてた（笑）」といった声があがっていた。