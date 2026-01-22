「バチェラー4」休井美郷、純白ドレス姿＆超豪華結婚式にどよめき　「憧れのお姫様」「韓国ドラマみたい」

婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4の出演で知られる、モデルの休井美郷さん（34）が、2026年1月19日にインスタグラムを更新。自身の挙式と披露宴の写真を公開した。

「今もまだ、余韻の中にいます」

休井さんは25年7月、一般男性との結婚を発表した。

26年1月19日のインスタグラムでは、「結婚式を挙げさせていただきました」と切り出し、挙式の写真と、ホテル「ザ・プリンス パークタワー東京」で行われた披露宴の写真を公開した。休井さんはティアラを頭にのせ、すそがたっぷりと広がった純白のウエディングドレスを着ている。

披露宴の写真では、こだわりの照明で彩られた広い会場に、高く重ねられたウエディングケーキなどが公開され、超豪華だったことがうかがえる。「バチェラー・ジャパン」シーズン4の出演者たちとの集合写真もある。

休井さんはこうつづった。

「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした。ここまで歩いてきた道も、これから続いていく道も、どちらも大切にしたいと思えたこと。祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます。今日からまた、いつもの日常へ。でも、少しだけ景色が違って見えています」

今回公開した写真は「まだほんの一部」ということで、これから結婚式の準備などについて、SNSやYouTubeで詳細を公開していくという。

コメント欄には「リアルプリンセス 美しすぎます」「おめでとうございます憧れのお姫様すぎる」「おめでとう御座います！ 韓国ドラマみたいな結婚式、すごい きゅーいちゃんとっても綺麗」「可愛いー！ 盛大な結婚式、素敵ですね おめでとう御座います お幸せに！！」などと書き込まれている。