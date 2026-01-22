ひろゆき氏、れいわ・山本太郎代表の「歴史に名を遺す仕事」を挙げる　「大復活を期待してます」とエールも

ひろゆきこと実業家・西村博之氏が2026年1月21日にXで、れいわ新選組の山本太郎代表が「健康上の問題」で参院議員を辞職すると発表したことを受け、山本氏が行った「歴史に名を遺す仕事」を挙げ、エールを送った。

ひろゆき氏「政治への門戸を広げた」

山本氏は21日、参院議員の辞職と無期限の活動休止を同党のYouTubeチャンネルで発表した。その理由は「健康上の問題」だとし、血液がんの一種である「多発性骨髄腫」の一歩手前の状態だと明かしている。

この発表を受け、ひろゆき氏が21日にXで、「同意出来ない主張があったりしました」としつつも、山本氏が行った「歴史に名を遺す仕事」を紹介した。「難病であるALS当事者を国会議員にしたりと、政治への門戸を広げた」としている。

最後に、「持前の運の良さで大復活を期待してます。世に憚るタイプでしょうし」とエールを送った。

この投稿に対し、SNSでは、「思想の違いはあれど様々な功績を残したと思います」「こんなところで終わっていい政治家でない」「山本太郎さんのこれまでの活動は本当に大変だったと思います」「功績は功績として、きちんと評価されるべきですね」などの声が寄せられている。