アイドルグループから脱退→翌日に衆院選出馬表明　転身劇に驚きの声

名古屋市を中心に活動しているアイドルグループ・delaを2026年1月21日に脱退した「松浦奈々」こと浦上奈々さんが、22日に日本維新の会から衆院選に出馬することを表明し、話題になっている。

「皆様のお声を国政に届けるため、全力で挑戦」

delaの運営は21日にXで、メンバーの松浦奈々さんについて、「delaの活動を終了し、双方合意の上、名古屋美少女ファクトリーとの契約も解除となります」と報告。松浦さん本人もXで、「グループを脱退することになりました」と明かし、ファンに感謝を伝えていた。

一方、翌22日になってdela公式Xは「元delaメンバーの浦上なな(dela9期生松浦奈々)さん(25歳)が、本日名古屋市内記者クラブにて記者会見に出席し、第51回衆議院議員総選挙に立候補を表明いたしましたのでお知らせさせていただきます」とお知らせ。

また、「浦上なな」名義のXアカウントは、同日のポストの中で、「衆院選の公認候補予定者発表記者会見を名古屋市役所市政記者クラブ会見場にて行いました！」とつづり、ガッツポーズをした写真を公開。「皆様のお声を国政に届けるため、全力で挑戦してまいります。#日本維新の会」とつづっていた。