小泉進次郎防衛相、ダボス会議の帰路...臨時駅でたたずみ充実感漂う横顔　「イケメンはどこでも絵になる」

小泉進次郎防衛相（44）が2026年1月22日、自身のインスタグラムを更新。スイスで行われた世界経済フォーラム（ダボス会議）に出席、「防衛大臣として初めてとなるダボス会議出席は実りあるものになりました」などと雑感をつづった。

「ダボス会議の会場から電車で帰路に」

小泉氏は「ダボス会議の会場から電車で帰路に」と切り出し、雪が積もる駅のホームで電車を持つショットや移動する様子など4枚の写真を投稿した。

つづけて「ダボス会議の期間限定で臨時の駅が設置されていましたが、駅前はクロスカントリーのスキー場でした」と明かしつつ、「秘書官と駅のホームで電車を待ち、目的地の駅で降りるとスイスらしい街並みを見ることができました」とのことで、電車移動だったことを明かした。

その理由として「トランプ大統領の警備で車は渋滞が予想されたので電車移動に切り替えて大正解でした」。また、「無事に日程を終えることができたのはこのようにスムーズな動きができるようにサポートしてくれた防衛省と在外公館メンバーのおかげです」と感謝をつづっていた。

そのうえで、「短時間でしたが、防衛大臣として初めてとなるダボス会議出席は実りあるものになりました」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いコートを着用。雪景色を前にたたずむ背中を披露していた。2枚目では、駅のホームに立ち、充実感漂う横顔をのぞかせていた。

この投稿には、「後ろ姿、カッコよすぎ！」「かっこよさマシマシ」「イケメンはどこでも絵になる」「素敵！！」「背中が頼もしい」といったコメントが寄せられていた。