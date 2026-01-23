森下千里氏、衆院選めぐる報道の「元グラドル議員」見出しに一言　ネット反響「立派な政治家ですよ」

自民党・森下千里前衆院議員が2026年1月22日にXで、次期衆院選に関するスポーツ紙の見出しで「元グラドル議員」と表現されたことに対し、一言つぶやいた。この投稿が注目を集め、「頑張ってください」「立派な政治家ですよ」などの声が寄せられている。

「頑張ってください」「頑張れ」

森下氏は、バラエティータレントなどで広く活躍した後、19年末に芸能界を引退。政治家に転じ、21年10月の衆院選に宮城5区（当時は石巻市、東松島市など）から自民党の公認を受けて出馬したが、中道改革連合・安住淳前衆院議員（当時は立憲民主党）に敗れ、比例復活もできなかった。

森下氏は、24年10月の衆院選の比例代表東北ブロックで初当選を果たした。その後、環境省の環境大臣政務官を務め、宮城県第四選挙区支部長も務めている。

26年1月27日公示の衆院選（2月8日投開票）では、宮城4区から安住氏と森下氏らが出馬すると報じられた。

こうした中、デイリースポーツが22日付の記事で、安住氏と森下氏の対決を報じた。見出しでは、「元グラドル議員を投入」などと表現していた。

森下氏は22日、この記事を紹介した上で、「わたしの名前も書いて頂けるといいのですが...」との一言を投稿。このポストに対し、「頑張ってください」「頑張れ」「全力で勝ちに行きましょう！」「立派な政治家ですよ」などと応援する声が寄せられている。