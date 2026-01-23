「詐欺集団」と呼ばれたプルデンシャル生命に「皆さんは保険会社なんでしょうか？」　記者の質問に「キレッキレ」の声

プルデンシャル生命は2026年1月23日に会見を開き、社員・元社員100人超により不適切な金銭のやり取りが行われた不祥事について謝罪し、再発防止策を発表した。その会見の中で、記者が経営陣に、「皆さんは保険会社なんでしょうか」と問い詰める場面があり、SNSでは「かっこいい」といった声が寄せられた。

厳しい声があることは把握、「非常に反省を」

プルデンシャル生命をめぐっては、16日に社員や元社員106人が不適切に合計30億円超を受け取っていたと発表した。23日の会見では、再発防止策として営業諸制度や企業風土の改善をすることや、補償委員会を設立することなどを発表した。

会見では、テレビ朝日日銀担当の記者が、インターネット上ではその関係した人数の多さや金額の大きさから「詐欺集団」「犯罪組織」などといった声が上がっていることを指摘。「皆さんは保険会社なんでしょうか？」と質問した。

2月1日付けで辞任することを発表した間原寛代表取締役社長は、「もちろん生命保険会社として、この日本で事業を行っております。ですので、生命保険会社と認識しております」と回答した。

厳しい声があることは把握しているとして、「我々が長年にわたってガバナンスが行き届かなく、こういう事態を招いたことに関しては非常に反省をしております」とし、「被害に遭われた方々に対して、きちんとした真摯な対応をしていきたい」と述べた。

Xではこの記者の質問に、「かっこいい質問でした」「ナイス」「キレッキレやんw」といった声が寄せられた。