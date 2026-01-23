販売前のポケカ、セブン店員が横流ししてメルカリで転売？　X投稿が波紋、本社広報「不適切な行為あり、対応進める」

販売される前のポケモンカードゲーム商品が、フリマサイト「メルカリ」に出品され、その投稿画像にコンビニチェーン「セブン‐イレブン」の店舗名も見えたとして、店員が商品を横流ししたのではないかと、X上で指摘が出た。

店舗名は、名札らしきものに見られ、店員の制服らしきものも写り込んでいるとされた。これに対し、セブン‐イレブン・ジャパンの広報部は、同社に通報が入ったことを取材に明かし、「当該店舗の従業員による不適切な行為については、適切に対応を進めております」と説明した。

セットとして、6万4000円（送料込み）で一時出品

このポケモンカードゲーム商品は、2026年1月23日に発売された拡張パック「ムニキスゼロ」だ。

カードは、ランダムに5枚入っており、希望小売価格は180円（税込）となっている。

メルカリには、このパックが入ったとみられる箱が6個ある画像が投稿され、セットとして6万4000円（送料込み）の値が付けられていた。

ところが、23日未明に、商品がセブン‐イレブンのオレンジ色のカゴに入っており、カゴの後ろに店員の制服や名札、レジまで見えていると、Xで投稿があった。名札には、東京都内の店舗名が見られ、投稿者は、本部で決めた販売時間の前に売っていいのかと疑問を投げかけた。

この投稿は、大きな反響を呼び、次々にリポストされて、まとめサイトも取り上げる騒ぎになっている。メルカリ出品については、その後削除されている。

投稿者の指摘について、セブン‐イレブン・ジャパンの広報部は23日、J-CASTニュースの取材に答えた。