「人脈えぐい」ヒカキン、メジャー移籍の岡本和真と親密関係　2人で交わした「約束」とは

2026.01.23 19:45
エンタメ班

   人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが2026年1月23日、米大リーグのトロント・ブルージェイズ入りが決まった岡本和真内野手との写真をインスタグラムで公開し、「繋がりあるのか」などと驚きが広がっている。

   ブルージェイズは5日、巨人からポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦した岡本選手を獲得したことを発表した。

「頑張れブルージェイズ岡本和真　そしてWBCも」

   ヒカキンさんは投稿で「おかもっちゃんと時計見に行って、僕にピッタリのを彼が選んでくれたので購入」とし、自身が時計をつけ、隣で指をさす岡本選手といった状況のツーショットを公開した。また、

「今度は一緒にお揃いで時計買うことを約束しました（笑）頑張れブルージェイズ岡本和真　そしてWBCも　＃岡本和真 ＃ブルージェイズ　＃rolex」

とも伝えた。投稿のコメント欄には、「ここの繋がりあるのか！凄い！」「岡本さんとプライベートでお買い物ですか？そんなに仲良かったんだぁ」「相変わらず人脈えぐい」「カッケェェーーー！！！！」といった声が寄せられている。

   岡本選手との関係をめぐり、ヒカキンさんは24年5月5日にもXで「巨人のおかもっちゃんとメシを食べました。いい人でした」と交流を明かしていた。

