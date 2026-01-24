Perfumeかしゆか、ピンクの着物姿＆髪を和風に結って...色気にドキっ　「例えようのない美しさ」ネット騒然

現在はコールドスリープ（活動休止）中の3人組テクノポップユニット「Perfume」の「かしゆか」こと樫野有香さん（37）が2026年1月17日、自身のインスタグラムを更新。上品な和装ショットを披露した。

「お着物は数年前に買った千總さんのもの」

かしゆかさんは、「2026初釜 Hatsugama」とコメントを添えて、ピンクの着物姿を投稿した。「お着物は数年前に買った千總さんのものを」といい、「お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の」写真だと明かしている。

お茶会については「丙午なので馬にちなんだお道具が多くてとても可愛らしかったです」とし、「新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、花柄の帯と淡いピンクの着物を着用。髪の毛を後ろでまとめて和風に結い、体の前で手をそろえ、カメラに向かって微笑んでいた。4枚目では、全身ショットを披露し、微笑んでいた。

この投稿には、「天女のような美しさ」「大和撫子」「うわぁっ！ビビった」「例えようのない美しさ」「帯を巻いてもシルエットが華奢」といったコメントが寄せられていた。