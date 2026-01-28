中道・安住淳氏、若者たちから「アズミン」と呼ばれ驚くも...「それもまた良し」

中道改革連合共同幹事長の安住淳氏が2026年1月27日にXを更新し、遊説中に若者から「アズミン」という愛称で呼ばれたことを明かした。

「14歳の中学生の姿もありました」

安住氏は「選挙初日は8箇所を遊説」と明かし、「寒空の下、多くの方が耳を傾けてくださり、感激しました」と有権者に感謝をつづりつつ、群衆に囲まれた自身の写真や動画を公開した。

一方、安住氏は「ところで、若い子たちから『アズミンアズミン、こっち！』と声をかけられ、何のことかと思ったら、私の愛称だそうで、びっくり」と、若者層から「アズミン」という愛称で呼ばれたことに驚き。しかし、「馴染んでもらえるのなら、それもまた良しです」と満更でもなさそうにつづっていた。

また、安住氏は「写真撮影の列には14歳の中学生の姿もありました」と明かし、「これまでにない手応えを感じた一日でした」と振り返っていた。

このポストには、「あずみん人気すごい」「アズミン愛されていますね」という声が集まっていた。