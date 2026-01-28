中道改革連合「選挙カー、うるさいですよね？」→3つの約束を宣言　チームみらいも「受検マップ」を公開

中道改革連合が東京都での情報を発信する公式Xアカウントが2026年1月27日、選挙カーの「騒音」に関して3つの約束を守ると宣言した。この投稿がSNS上で大きな注目を集めている。また、チームみらいも26日、衆院選投票日までの期間で入試を実施する学校のマップを公開し、称賛する声が相次いでいる。

「学生や赤ちゃんの安眠を邪魔しません」

SNS上で話題になったのは、中道改革連合による27日のX投稿だ。東京都内での活動や候補者の情報を発信する公式Xアカウント（@chudotokyo2026）で、選挙カーの「騒音」に関する3つの約束を守ると宣言した。

この投稿では、「『選挙カー、うるさいですよね？』私たちも、そう思います」と切り出した上で、「だから ＃中道改革連合 は、3つの約束を守ります。学生や赤ちゃんの安眠を邪魔しません」と記した。

続けて、（1）学校・塾周辺は完全消音（2）昼寝タイムはサイレント（3）病院周辺は静かに――を守るとしている。添付された画像では、「比例街宣カー 3つの約束」とあり、先述した内容と同様の約束が書かれていた。

この投稿を受け、同党・吉田晴美前衆院議員は「気を配って参ります！」とXで引用リポストしている。

また、チームみらいも26日、衆院選投票日までの期間で入試を行う中学校・高校・大学のマップを公開。「未来を担う学生さんの受験を、選挙カーの音などで妨害しない」という目的で、同党の支援者有志で作成したものだとしている。他党にも利用してほしいと呼びかけている。

また、近代地歴の解説動画を投稿するYoutuberの破綻国家研究所さんも同様のマップを公開したとXに投稿し、中道改革連合の泉健太前衆院議員が26日に反応。「選挙カーは受験会場を避けよう！この投稿が、非常に参考になります。ぜひご覧ください。更に小中高校にも配慮を！」と呼びかけている。