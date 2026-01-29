エア・インディア酷評で炎上「いけちゃん」、11日ぶり動画投稿 「全く悪意を持って作ってない動画での炎上。きついなぁ」

インドの航空会社「エア・インディア」を動画などで酷評したとして批判を浴びていた人気YouTuberのいけちゃんが2026年1月28日、問題となった動画の投稿から約11日ぶりに公式YouTubeチャンネルを更新。「全く悪意を持って作ってない動画での炎上。きついなぁ」「言葉の表現難し過ぎる」などと吐露した。

炎上騒ぎはインドでも報道

いけちゃんをめぐっては、1月17日に「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内からもうインドの空気感！！」と題した動画を投稿。動画の中で、インドへ向かうエア・インディア機に搭乗するにあたり、25年6月12日に発生し、260人が死亡したとされる171便の墜落事故を踏まえ、「評判が悪い」「怖すぎる。そんな航空会社使って大丈夫？」と不安を吐露した。さらには「食べ物は合うの？絶対に腹壊す」「空気汚染も最悪」「間違いなく世界一汚い国」などとインドへの厳しい意見を連発した。

動画内では実際に搭乗し「事故が起こって、逆に安全になった説もある」と言ったり、機内食を「全然普通」と評したりとフォローするような発言もしていたいけちゃんだが、Xや動画のコメント欄では批判が殺到した。

その後いけちゃんは、「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです・・・」という当初の動画タイトルを変更し、動画のサムネイルに明記していた「※半年前に墜落」「※評判最悪」との注意書きも削除。19日にはXで「海外動画は特に時間をかけて作り込んでいて、動画を全部見たら『行ってみたい！』『(違いがあって)面白かった！』となるような動画を心がけています！初インドでは、インド在住の案内人と合流し、安全に観光しました！良いところがたくさんあったので動画にしています 楽しくて大好きな国です！」と、インドの良さを強調したが、炎上は収まらず。

Xでは日本のみならず、海外のユーザーのものと思われる英語での厳しい意見が噴出したほか、インドの大手日刊英字新聞「THE TIMES OF INDIA」が炎上の様子を「『インド人でいっぱい』：日本のYouTuberいけちゃん、エア・インディア機内で『人種差別的』発言で騒動」と報じられるなど、騒動は国内外に飛び火していた。