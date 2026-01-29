WBC侍ジャパン、韓国メディア注目の25歳「左腕」 韓国打線は手も出せなかったのに...日本メディアは「低評価」？

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年1月28日、3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、日本代表に初選出された曽谷龍平投手（オリックス、25）の実力を高く評価した。

曽谷「本当に今まで野球をやってきてよかった」

奈良県出身の左腕・曽谷は、22年ドラフト1位でオリックスに指名され入団した。ルーキーイヤーの23年は10試合に登板して1勝に終わったが、24年は7勝、25年は8勝をマークした。

25年には、侍ジャパンのメンバーとして韓国戦に先発した。11月15日に東京ドームで行われた韓国代表との強化試合に先発し、3回を投げ無安打無失点2奪三振のパーフェクトピッチングを披露した。

WBCに出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、日本代表の追加メンバー10人を発表し、曽谷が初選出された。

スポーツ紙の報道によると、曽谷は「本当に今まで野球をやってきてよかった。まさかこんな舞台に立つとは自分でも思っていなかった」などと語ったという。

韓国戦での好投もあり、「OSEN」は曽谷の日本代表入りに注目した。「『3イニング2奪三振のパーフェクト』韓国は手も出せなかったのに...WBC選出が意外？」などのタイトルで記事化した。

同メディアは、日本メディアの一部で曽谷の日本代表入りを「意外」とする声があったことを疑問視し、曽谷の実力を高く評価した。