三浦マイルド「とあるモノマネ芸人の方に...」知人の借金トラブル明かす　「ちゃんとせえよ」

お笑い芸人の三浦マイルドさんが、2026年1月29日に自身のXに投稿した内容が物議をかもしている。

「ホンマに最悪だなと思います」

三浦マイルドさんは「とあるモノマネ芸人の方に、僕の知人が借金を踏み倒されてます」と書き始め、「芸名が、もろにモノマネをしてる対象の人の名前を使ってる芸人で、ホンマに最悪だなと思います」と続ける。

また、「誰のモノマネしようと自由だけど人の名前を拝借してるなら、ちゃんとせえよ。それが出来んなら名前を変えろ」と怒りを滲ませた。

この投稿には「名前借りてるなら責任も持て、って話、ほんとその通りだと思う」「名前を借りて商売してるなら、信用も一緒に背負うべきだよね」という声が寄せられている一方で、「そうやってぼかすから無関係の人にあらぬ噂が飛ぶんだよ、事実であり最悪なら直接本人に言えばいい」「他のモノマネ芸人に飛び火するから。そこまで言うなら名前だせよ」という声もある。