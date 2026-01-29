「自演？」「誤爆？」米山隆一氏Xアカウントで擁護の投稿→削除　その真相は？本人が経緯を説明

雪かき動画で波紋を広げている中道改革連合・米山隆一前衆院議員（58）が2026年1月29日にXで、「これ自演？」「誤爆？」などと指摘する声が上がった、米山氏の除雪作業を擁護する投稿（現在は削除済み）について、スタッフのミスだったと説明した。

米山氏「ごく普通に行われている除雪方法」と説明

米山氏を巡っては28日、第51回衆院選（2月8日投開票）で選挙区にしている新潟県長岡市で街頭演説をする際、自身が除雪する様子を映した動画をXに投稿。路肩に除雪されていた雪をスコップで運び、車道に撒いている様子を映し、SNSで波紋を広げていた。

投稿では、「マルイ中之島店での街頭演説前に、除雪です。4区の中でも地域によって積雪量は大きく異なり、中之島それ程でもなかったので、2人で10分ほどで出来ました。雨にも負けず、雪にも負けず、急な解散にも負けず（笑）、頑張ります！」と報告していた（現在は削除済み）。

この動画に対し、「除雪した雪を何故車道に戻すの？」「きれいに除雪された道路に雪投げてる」「雪を道路に捨てるな」などと批判する声が寄せられた一方、「雪国あるある」「これは普通のこと」「雪国では普通にやります」などと擁護する声も上がっている。

米山氏は28日、雪かき動画に対する批判を受け、「『みだりに』はいけませんが、道路脇の雪を薄く道路に広げるのはごく普通に行われている除雪方法です（薄く広げれば雪は溶けます。その加減はわかっているつもりです。）。ご存知ない方がおっしゃっているのだと思いますが、誤解されるのも何なので削除します」と反論していた。