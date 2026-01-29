「何をご批判なされたいのか全く理解できません」　元カンテレアナ議員、「社保」めぐる動画拡散に反論

元関西テレビアナウンサーで日本維新の会の参院議員・新実彰平氏が、前職である関西テレビの社会保険に任意継続で加入していると話す動画が拡散していることについて、「社保が悪かのようなレッテル貼りを試みられました」とし、「何をご批判なされたいのか全く理解できません」と反論した。

「『社保か国保か』の二元論で社保が悪かのようなレッテル貼りを」

拡散された動画では、撮影者が新実氏に「国保か社保かだけ答えてください」「カンテレの時社保入ってましたよね」と問い詰めている。新実氏は、笑いながら「プライベートなので......」としつつ、「今は元の会社の任意継続です」と答えていた。

維新は15日、一般社団法人の理事に就任することで国民健康保険料の支払いを免れるいわゆる「国保逃れ」に関与した6人の地方議員を除名処分にしたと発表した。新実氏にも飛び火し、この問題に絡めた批判が寄せられたとみられる。一方、何が悪いのかわからないといった声も寄せられた。

なお、任意継続とは、会社を退職した場合などでも、一定条件のもと、最大2年間はこれまで勤めていた会社の社保に継続して加入できる制度だ。

新実氏は、動画を投稿したポストに返信する形で、「『社保か国保か』の二元論で社保が悪かのようなレッテル貼りを試みられましたので、『健保組合の任意継続です』と正確な表現を使いました」と説明した。