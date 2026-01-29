ひろゆき氏、雪かき動画で波紋の米山隆一氏に「迷惑系Youtuber？」　本人反論後も「道路に雪をまく行為は禁止」

ひろゆきこと実業家・西村博之氏が2026年1月29日、雪かき動画で波紋を広げている中道改革連合・米山隆一前衆院議員に対し、「迷惑系Youtuber？」などとXで揶揄した。さらにその後、この投稿を引用リポストした上で、「新潟県では道路に雪をまく行為は禁止されています」とも指摘した。

米山氏「ごく普通に行われている除雪方法」と説明

米山氏を巡っては28日、衆院選（2月8日投開票）で選挙区にしている新潟県長岡市で街頭演説をする際、自身が除雪する様子を映す動画をXに投稿（現在は削除済み）。路肩の雪をスコップで運び、車道に撒いている様子を映し、SNSで波紋を広げていた。

この動画に対し、「除雪した雪を何故車道に戻すの？」「きれいに除雪された道路に雪投げてる」「雪を道路に捨てるな」などと批判する声が寄せられた一方、「雪国あるある」「これは普通のこと」「雪国では普通にやります」などと擁護する声も上がっている。

米山氏は28日、雪かき動画に対する批判を受け、「『みだりに』はいけませんが、道路脇の雪を薄く道路に広げるのはごく普通に行われている除雪方法です（薄く広げれば雪は溶けます。その加減はわかっているつもりです。）。ご存知ない方がおっしゃっているのだと思いますが、誤解されるのも何なので削除します」と反論していた。

こうした中、ひろゆき氏は29日、米山氏の雪かき動画を批判する投稿を引用リポストしながら、「この人は、なんでわざわざ路肩に寄せた雪をぶちまけてるの？」と疑問を呈した上で、「迷惑系Youtuber？」と揶揄した。

その後、ひろゆき氏は再びXを更新して説明を加えた。その際に、新潟県警察交通部の公式Xアカウント「ひかるくんの交通安全」が29日に投稿した、除雪作業に関する注意喚起をスクリーンショットして紹介している。

この注意喚起では、「雪を道路に出さないで！」と呼びかけた上で、「朝早くから #除雪 お疲れ様です。県道路交通法施行細則では、『みだりに道路に雪をまき、捨てること』は禁止されています」 と説明。続けて、「人や車の通行の妨げになり、事故の原因にも。決められた場所や敷地内で処理しましょう。#新潟県警 #交通事故防止」と呼びかけていた。

ひろゆき氏は、米山氏の雪かき動画に言及した自身の投稿を引用リポストし、「新潟県では道路に雪をまく行為は禁止されています」と指摘。「『雪国では常識』とか言う人も居ますが地域による様子」と説明した。