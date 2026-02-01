武田久美子、軽やかヘアスタイル＆紫ニットで...色気にドキっ　「めちゃくちゃ綺麗」「素敵な笑顔が最高」

アメリカ・サンディエゴ在住の俳優、武田久美子さん（57）が2026年1月27日、自身のインスタグラムを更新。レイヤーカットのスタイリングを披露した。

「テーマは風を含んだ様な躍動感」

武田さんは、「私のレイヤーカットのテーマは風を含んだ様な躍動感」と切り出し、レイヤーカットにしたヘアスタイルを、さまざまな方向から撮影したショット6枚を投稿した。「髪は動きがあった方が綺麗なのでは？と常に思っております。 仕上げはあえて外側に流れる様に仕上げました」という。

また、「私の毛量はとてもしっかりしているのでスプレーや整髪料は無使用でずっとキープしてくれます」、「今回多めに入れたレイヤーカット 軽やかで自分でも扱いやすくってとても気に入っています」と締めくくっている。

インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかなパープル系のニットを着用。髪を外側に流すように整え、軽やかさと動きのあるスタイリングが印象的だ。そして、笑顔をのぞかせている。6枚目の写真では、身体を横に向けながら、顔は正面のカメラに向けたショットを披露した。

この投稿には、「めちゃくちゃ綺麗」「動きのあるヘアスタイルお似合いです」「流れるような髪の美しさ」「見目麗しい！！」「素敵な笑顔が最高です！」「ゴージャスーー」といったコメントが寄せられていた。