女子プロレス・レジェンドのブル中野、15歳年下夫の誕生日祝いラブラブ2ショ　「気が付けばいつも隣にいる」

女子プロレス界のレジェンドでタレントのブル中野さん（58）が2026年1月29日、公式インスタグラムを更新。15歳年下の夫・青木大輔さん（43）の誕生日を祝ったことを報告した。

北斗晶、長与千種、伊藤薫ら盟友たちもコメント

1980～90年代に女子プロレスラーとして人気を博したブル中野さん。24年に配信のNetflixシリーズ「極悪女王」では、ゆりやんレトリィバァさんがダンプ松本役、堀桃子さんがブル中野役を演じた。劇中での「極悪同盟」の絆や激しい演技が話題となり、そのカリスマ性が再び注目されている。

そんなブル中野さんは、2010年に元格闘家の青木大輔さんと結婚。今回の投稿では、15歳年下の青木さんの誕生日を祝ったそう。「今日は大輔くんの誕生日 43歳」とのことで、親しい人も交えて、焼肉を堪能したようだ。

「出会った時は、彼は26歳でした。お互い歳を重ねて、気が付けばいつも隣にいる。これからも変わらず、お互い好きなように、自由に、行きましょう!! お誕生日おめでとう」

夫婦2ショット写真も公開しており、ともに穏やかな表情みせている。

コメント欄では、元女子プロレスラーたちもお祝い。北斗晶さんが「お誕生日おめでとう～」、長与千種さんが「だいすけさんお誕生日おめでとう御座います」、伊藤薫さんが「大輔くんおめでとー」と祝いの言葉を寄せた。ほかにも、「おめでとうございます 素敵なご夫婦」「幸せな一日をお過ごしくださいね」といったファンからの祝福の声が上がった。