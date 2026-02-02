「最終単行本って何ですか？！？！」ヤンマガWeb連載漫画、突然の案内に読者悲しむも...実は誤植　編集部が訂正＆謝罪

講談社「ヤングマガジン」のウェブサービス「ヤンマガWeb」は、木下由一さんの連載漫画「あらくれお嬢様はもんもんしている」の2026年2月2日配信の最新話に誤植があったとして、訂正・謝罪した。

「ページの差し替えもお願いしていまして」

ヤンマガWebの公式Xは2日朝、「あらくれお嬢様はもんもんしている」について、「本日更新の『その59 後編』ラストページに誤植がありました」と報告。「最終単行本第9巻」と記載されていたが、正しくは：「"最新"単行本第9巻」だったと訂正した。

「訂正してお詫び申し上げます。ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします」と謝罪した。

漫画配信アプリ「マガポケ」の該当話のコメント欄には、「最終単行本って何ですか？！？！？！？！」「えええええ次の単行本が最終巻！？」といった読者からの驚きや悲しみの声が寄せられていた。

これを受け、著者の木下さんはXで、「9巻は最終巻じゃないです！！」「ページの差し替えもお願いしていまして、準備が完了次第変更されると思います」と呼びかけていた。

「あらくれお嬢様はもんもんしている」は、お嬢様・口無椿（くちなしつばき）が目障りな風紀委員・起立匡史（きりつただし）を退学させるため、「お色気」を使って陥れようとするラブコメディ。