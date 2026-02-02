小泉進次郎、母親に頼まれ赤ちゃん抱っこ...その結果にネット爆笑　「面白すぎ」「このシリーズ好き」

小泉進次郎防衛相（44）が2026年2月1日、泣き叫ぶ赤ちゃんを抱き抱える様子をXに投稿し、SNS上で大きな注目を集めている。

「毎度ギャン泣きされてて笑う」

小泉氏は1日、赤ちゃん連れの母親から「うちの子抱っこしてくれますか」と頼まれたとXで明かし、小泉氏の顔を見つめる赤ちゃんを抱き抱えようとする瞬間を写真で紹介。だが続けて、「この後の展開は予想通りの...。泣く子は育つ、ということで...」とも記した。

その後の投稿では、「抱っこした結果がこの光景...」と紹介しながら、抱き抱えた後の様子も公開。だがこの写真では、母親の手から離れた赤ちゃんは泣き叫んでおり、小泉氏は笑いながら抱えていた。「もはや定番に...。泣く子も黙るじゃなくて、黙る子も泣く...」とコメントしている。

これらの写真に対し、SNSでは、「毎度ギャン泣きされてて笑う」「いっつも赤ん坊に泣かれてて草」「面白すぎます」「普通にこの人面白いわ」「このシリーズ好きです」などの声が寄せられている。

小泉氏は1月29日の投稿でも、別の赤ちゃんを抱き抱える様子を投稿していた。だがこの写真でも、赤ちゃんが泣き叫んでいた。このときも「うちの子抱っこして」と頼まれたと明かしている。