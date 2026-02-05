J-CAST ニュース

サイボウズ代表「都合の悪い仕事は休んで休んで休んでまいります」　高市氏揶揄？投稿波紋→削除も...やまぬ批判

2026.02.05 16:40
社会班

   グループウェア事業を手がけるサイボウズ（東京都中央区）の代表取締役社長で、プロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」の取締役会長でもある青野慶久（本名：西端慶久）氏のX投稿が批判を集めている。

   高市早苗首相を「やゆ」したと疑われ、既に削除された。

  • 青野慶久氏のX（＠aono）より
    青野慶久氏のX（＠aono）より
  • 既に削除された青野慶久氏のX投稿、Yahoo!リアルタイム検索より
    既に削除された青野慶久氏のX投稿、Yahoo!リアルタイム検索より
  • 高市早苗氏のX（＠takaichi_sanae）より
    高市早苗氏のX（＠takaichi_sanae）より
  • 青野慶久氏のX（＠aono）より
  • 既に削除された青野慶久氏のX投稿、Yahoo!リアルタイム検索より
  • 高市早苗氏のX（＠takaichi_sanae）より

「全ての持病持ちの人を馬鹿にしてる」の声も

   青野氏は2026年2月1日夜にXで、

「都合の悪い仕事は休んで休んで休んでまいります」

と投稿していた（現在は削除）。

   先立って同日午前には、高市氏が遊説で痛めた腕を治療するためとして、衆院選（8日投開票）に向けたNHKの討論番組を欠席。高市氏は「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明した一方、さまざまな意見が飛び交っている。

   青野氏の真意は不明だが、このような流れから、前出の投稿はXで「高市批判？だとしたら、上場企業の経営者としてこの発言は不適切じゃ無い？」「全ての持病持ちの人を馬鹿にしてるわ」「こういう揶揄が、病に悩みながら働く人への理解を減らしていく」「影響力ある立場として、品位のある発言して欲しい」などと波紋を呼んだ。

   高市氏といえば、自民党総裁に選出された後に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と発言し、新語・流行語大賞に選ばれたことでも知られる。

「朝起きたら予想外の状況になっていたので消しました」
続きを読む
1 2
全文表示
青野慶久
姉妹サイト