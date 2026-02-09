「トランプ氏の最大の懸念になっている」エプスタイン文書がもたらす打撃　黒塗り部分多く晴れない疑惑

2026年2月8日の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）はトランプ政権への大打撃になりかねない「エプスタイン文書」について話し合った。

「不名誉で、欧米の価値観の中では許されるべきものではない」

1月30日に米司法省が公開した「エプスタイン文書」は少女買春などの罪で起訴され勾留中に自殺した米富豪のジェフリー・エプスタイン氏の捜査資料で、300万ページにわたり、18万点の写真と約2000本の動画があるという。資料には、米マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏や実業家のイーロン・マスク氏、クリントン元大統領らについての記述や写真もある。問題視されているのはそこにトランプ大統領の名前も多数含まれていることだ。トランプ大統領は実業家時代にエプスタイン氏と知り合い、交流があった。ただ資料には黒塗り部分も多く、完全に疑惑が晴れたとは言いがたい。

「エプスタイン文書」をめぐる騒動がどのようにトランプ政権に影響してくるか。アメリカ政治に詳しい早稲田大学教授の中林美恵子さんは「もしすべてが公開されたら、トランプ大統領の岩盤支持層であるMAGA派に亀裂が入るのではないかというのがトランプ氏の最大の懸念になっている。黒塗りで出されていない部分が多くある。この事件に関わっていたとすれば、いかに不名誉で欧米の価値観の中では許されるべきものではない、ということだ。ましてや犠牲になった多くの少女の声も残っており、とんでもないことに発展する可能性はある」と話した。