【ミラノ五輪】韓国期待の17歳スケーター、アイドルのようなルックスに「日本列島が熱狂」...韓国メディア報道

韓国スポーツメディア「EXPORTS NEWS」（ウェブ版）は2026年2月9日、女子フィギュアスケートの韓国代表シン・ジア（17）の特集記事を組み、シンのルックスに日本のファンが熱狂していると報じた。

キム・ヨナさん「再来」の声も...「日本がすっかり夢中に」

シンは、22年から4年連続で世界ジュニア選手権銀メダルを獲得した実力者で、今大会が五輪デビューとなる。

韓国メディアによると、トリプルアクセルなど高難度の技は使えないが、安定的な演技力などが高く評価され、韓国女子のエースに成長したという。

シンは6日に行われたフィギュアスケート団体の女子ショートプログラムに出場。冒頭で高難度の連続3回転ジャンプを成功させると、その後も安定した演技を見せ、68.80点（4位）をマークした。

シンの五輪デビューは、日本でも注目された。インターネット上では、韓国出身のフィギュアスケート五輪金メダリスト、キム・ヨナさん（35）の「再来」を指摘する声も。

このような日本の反応を踏まえ、「EXPORTS NEWS」は、「『可愛すぎる、キム・ヨナを思い出す』日本列島が熱狂...17歳シン・ジア五輪デビュー→日本がすっかり夢中になった」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「『第2のキム・ヨナ』シン・ジアが、かわいいルックスで日本のファンを熱狂させた」とし、「可愛らしいルックスを持ち、初五輪の舞台にもかかわらず、洗練された演技を見せたシン・ジア。日本のメディアは『ネット上でシン・ジアの可憐なビジュアルに注目が集まった』と伝えた」と報じた。