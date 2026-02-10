イタリア・メローニ首相、高市早苗首相からの返信に...「Ganbaru！」自撮り2ショットも添えて

イタリアのジョルジャ・メローニ首相が2026年2月9日、衆院選の結果を祝した自身のX投稿に対する、高市早苗首相からのお礼のメッセージに返信し、ネットの話題を集めている。

「日本と世界のために一層『頑張る』力を頂きました」

8日に投開票された衆院選では、自民316議席、維新36議席と、与党が大きく議席を伸ばす結果となった。

メローニ氏は同日夜、選挙速報を受け、自身のXで高市氏に宛てた祝福のメッセージを投稿した。

投稿には、メローニ氏と高市氏が笑顔で見つめ合ったツーショット写真が添えられており、「1月の訪問時に受けた素晴らしい歓迎は、今も私の心と目に焼き付いており、両国の絆をさらに強固なものにしました」とつづっていた。

これに対し高市氏は9日、「親愛なる友人であるジョルジャ・メローニ首相からの温かいお祝いの言葉に、心から感謝申し上げます」とリプライ。

「先月のジョルジャの訪日に改めて感謝の意を表します」とした上で、メローニ氏の来日について「ジョルジャを日本へお迎えし、内外の様々な課題に共に立ち向かうリーダーとして友情を深める中で、私自身も大変励まされ、日本と世界のために一層『頑張る』力を頂きました」と振り返った。

さらに、「両国関係を更なる高みに引き上げていくとともに、国際社会が抱える様々な課題の解決を目指して、引き続きジョルジャと共に『頑張って』いきたい」と結んでいる。