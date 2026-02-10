「プロ失格」人気バンドボーカルが自虐　体調不良で公演延期、3年連続...「趣味で音楽やってるくらいの方が」

ロックバンド「Novelbright」は2026年2月10日、同日にZepp Sapporo（北海道札幌市）で開催される予定だったボーカル・竹中雄大さんのソロ公演を本人のインフルエンザ罹患により中止すると発表した。竹中さんはXで、「プロ失格」と自虐し謝罪した。

「来る予定やった人、迷惑かけてごめんなさい」

Novelbrightは10日、公式サイトや公式Xで、「竹中雄大に発熱の症状があり、医療機関を受診した結果インフルエンザB型の陽性判定を受けました」と報告。同日の公演は延期するとした。振替公演の日程は調整中という。払い戻しにも対応するとした。

竹中さんは同日夕方にXで、「本当にごめんなさい」と謝罪した。

「年1で体調の問題でライブできなくなってて、流石にもうプロ失格やなぁ」と嘆き、「もう俺はライブやらずに趣味で音楽やってるくらいの方がいいのかも」と自虐した。

最後に改めて、「来る予定やった人、迷惑かけてごめんなさい」と謝罪した。

Novelbrightは25年7月にも、「竹中雄大の喉の不調のため、医療機関を受診した結果、医師の診断により、ライブでの歌唱は困難と判断されたため」として、ライブを延期している。

24年には、竹中さんが「公演直前に肋骨を骨折」したためとして、6月と7月に開催予定だったNovelbrightの4公演を延期したほか、出演をキャンセルしたイベントもあった。