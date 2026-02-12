J-CAST ニュース

スピードスケート高木美帆、ジャンプ二階堂蓮を支えるスーツ職人の技　WBC侍ジャパンのユニフォームも

2026.02.12 12:15
リサーチ班

   2026年2月10日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は開催中のミラノ冬季五輪の選手たちを陰から支えるスーツ職人を話題に取りあげた。スーツのできが選手のパフォーマンスを大きく左右するという。

  • 国際オリンピック委員会公式インスタグラム（＠gorin）より
  • 髙木美帆選手のインスタグラム（@miho.t_ss）より
  • 国際オリンピック委員会公式インスタグラム（＠gorin）より
「すごく精密に改良してくださった」

   スピードスケート女子1000メートルで銅メダルを獲得し3大会連続メダルを獲得したスケート選手の高木美帆選手は「すごく精密に、気になる点やよりよくできる部分もコミュニケーションをとりながら改良してくださった。着心地としてもよく仕上がったなと感じている」と話す。

   番組はレーシングスーツを製作しているスポーツメーカー・ミズノの工場（兵庫県丹波市）を訪問、高木選手やジャンプの二階堂蓮選手のスーツ製作を手がける道本美和さんに話を聞いた。この工場は五輪のスピードスケート、スキージャンプのすべてのスーツを手がけるだけでなく、今春に行われるWBC侍ジャパンのユニフォームも作っている。そのことをアナウンサーが紹介するとスタジオからは「ほ～っ」という声があがった。

   アナウンサーが「スピードスケートの選手が最高速度を出したら時速何キロぐらいになりますか」とスタジオにいるコメンテーターでモデルの藤井サチさんに質問した。藤井さんは「えっ！全くわかんない。チーター（が走る）くらいですかね」と答えるとスタジオは大爆笑。正解は「チーターは120キロほどなので大体その半分、50キロから60キロと言われているんです」。

「たかだか3％と思うでしょうが」
ミラノ五輪2026
旬感LIVE とれたてっ！
