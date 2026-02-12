「遺伝子ってすげえ」「激似」　辻希美の長女・希空、「アイドル時代のママメイク」姿に大反響

元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと俳優・杉浦太陽さんの長女でモデルの希空（のあ）さん（18）が2026年2月10日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、アイドル時代に母親がしていたメイクに挑戦した。

ミニモニ。衣装を着て「こんな衣装で踊ってたの！？」

「【検証】アイドル時代のママメイクをしてもらったらママになるのか」と題した動画にて希空さんはすっぴん状態で登場。「超昔の平成時代のママのメイクを、そのまま私にしてもらおうと思って」とし、辻さんにメイクを依頼した。

「本当に覚えてないんだよなぁ」と辻さんは手探りながら、過去の動画や画像などを参考に希空さんに化粧下地を塗り始めた。眉毛を描いてもらう際に希空さんは「めっちゃ細つり眉とかじゃないの？」とオーダーし、出来上がった普段とは異なるややつり上がり気味の細眉を見て「もうヤバい！」と笑った。さらに辻さんは「当時ママが使っていた」と白アイライナー（白ペン）を取り出し、希空さんの下まぶたに引いて目元をパッと明るい印象に仕上げた。

そこから、辻さん曰く「ママと言えばこの髪型」という自身のアイドル時代のヘアスタイルに寄せて髪をセットしたところ、希空さんも辻さんも「似てる！」を連発した。最後に、ミニモニ。６枚目のシングル「CRAZY ABOUT YOU」の衣装を着用した希空さん。辻さんが「めっちゃ良くない？」と言うも、希空さんはへそ出し・ノースリーブの装いに「こんな衣装で踊ってたの！？」「この格好でずっと出てらんない！」と困惑していた。

コメント欄には「めちゃくちゃ似てる」「白ペン入れた途端辻ちゃんになって激似」「遺伝子ってすげえ」「ちょっと横向いたら昔のママだ」「辻ちゃんに見える！！！！すごい！！！」などの声が寄せられている。