激高オランダ選手は「マナーひどい」、中国選手と接触で失速→メダル逃す...中国SNS憤慨「自分が正しいと思っているのか？」

中国メディア「新浪体育」（ウェブ版）は2026年2月12日、ミラノ・コルティナ五輪スピードスケートの特殊記事を組み、男子1000メートルで中国選手と接触して激高したオランダ選手に対して、中国のSNSで批判の声が上がっていると報じた。

ベンネマルスに再レース認められるもタイム伸びず

スピードスケート男子1000メートルが2026年2月11日に行われ、25年世界選手権金メダリストで優勝候補のユップ・ベンネマルス（オランダ、23）が5位に終わった。

第11組に登場したベンネマルス。アクシデントはラスト1周で起こった。バックストレートでアウトインが入れ替わる際に交錯し、廉子文（中国、27）と接触するアクシデントが発生した。

これによりベンネマルスは失速。廉子文は審議の結果、失格となった。

ベンネマルスの怒りは収まらず、レース直後、廉子文に近寄り激高。ベンネマルスに再レースが認められたが、タイムが伸びずメダルを逃した。

金メダル候補のアクシデントは、日本でも注目され、Xでは関連ワードがトレンド入りした。

中国でもSNSで大きな話題となったという。

「新浪体育」によると、インターネット上で中国ユーザーからベンネマルスに対して、「マナーがひどい！」「後ろを滑っていたのに、まだ自分が正しいと思っているのか？」「過去に廉子文選手もレーン変更時に相手に妨害されたが、再レースの機会は与えられなかった。あの時再レースがあれば、中国初のメダル獲得も実現していたかもしれない」などの声が上がったという。