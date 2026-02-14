元巨人・元木大介＆大神いずみアナ、レアな夫婦2ショットに反響　「夫婦でなんて素敵」「イケオジ最高」

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（54）が2026年2月9日、自身のインスタグラムを更新。妻でフリーアナウンサーの大神いずみさん（56）との2ショットを披露した。

「夫婦で出演デス！！」

元木さんは、日本テレビ系のトークバラエティ番組「踊る！さんま御殿」の出演を報告。番組出演時のソロショットや、大神いずみさんとの夫婦ショットなどを投稿した。「夫婦で出演デス！！」とつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、元木さんはベージュのジャケットを羽織り、淡いカラーのパンツを着用。大神さんは淡いカラーのトップスとパンツのセットアップを着用。スタジオをバックに、笑顔の夫婦ショットを披露していた。

この投稿には、「夫婦でなんて素敵」「おしどり夫婦ですもんね～」「衣装のカラー合わせたんですか！？」「イケオジ最高です」「かっこいーー！」といったコメントが寄せられていた。

元木さんは、現役引退した頃と比べて、20キロ減量したことを公表している。25年12月8日放送の「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京）では、7年前の同番組で「糖尿病（2型）」と診断され、コーチ時代に受けた血液検査では「足が壊死してきたり目が見えなくなる可能性もあると言われ」たと明かした。生活改善の結果20キロ減量し、医師からは「かなりしっかりと管理されている」と、健康状態にお墨付きをもらっていた。