町田樹＆鈴木明子＆高橋成美、フィギュア解説で評判の3人　ソチ五輪つながりショットに「エモすぎます」

フィギュアスケートペア元日本代表の高橋成美さん（34）が2026年2月12日、自身のインスタグラムを更新。元フィギュアスケート選手の町田樹さん（35）と鈴木明子さん（40）との3ショットを披露した。

「フィギュアスケート競技解説者のチームメイト！」

高橋さんは、「ミラノコルティナ五輪2026フィギュアスケート競技解説者のチームメイト！」といい、町田さん、鈴木さんと寄り添う姿など6枚の写真を投稿。「鈴木明子ちゃんと町田樹くんはソチ五輪で一緒に出場した仲間でもあります！！」と語っていた。それぞれの解説は評判を呼んでいる。

インスタグラムに投稿された写真で、高橋さんは赤と黒のダウンを着用。町田さんはチェック柄がデザインされた黒いダウン、鈴木さんはブルーのシャツと黒いロングダウンを着て、3人で肩を寄せ合い笑顔をみせていた。

この投稿には、「ソチオリンピックメンバー、エモすぎます」「町田先生の笑顔のハチカミがまたいいね」「町田さんの丁寧でどの選手にも愛ある解説が大好き」「最強、最高！の解説陣ですね」「ソチの絆を感じる」「今回の解説陣はサイコー」「みんな大好き」といったコメントが寄せられていた。

町田さんは14年、全日本選手権で4位入賞後に現役引退し、18年にプロスケーターを引退。現在は大学の准教授をつとめる。鈴木さんは14年、世界選手権を最後に現役引退し、現在はプロフィギュアスケーターなどで活躍。