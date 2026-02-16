落選の中道・小沢一郎氏、政治活動継続を表明　「先輩としての責任として」後進の支援に意欲

中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年2月15日、YouTube動画を公開し政治活動の継続を表明した。

「いま私自身、全く後悔はありません」

立憲民主党と公明党による新党・中道改革連合は、8日に投開票が行われた衆院選で公示前から167議席から49議席に減らす結果となった。

岩手3区から出馬した小沢氏は、今回当選すれば戦後最多タイとなる20回連続の当選だったが、落選した。比例復活もできなかった。

「今回の厳しい結果は、ひとえに私自身の力不足によるものであり、謹んでお詫びを申し上げます」とした9日の投稿以降更新が途絶えていたが、15日、「長い間、ご支援いただいた皆様へ」と投稿し、動画で思いを語った。

動画のタイトルは、「小沢一郎から御礼とお詫びのメッセージ」。紺のスーツに淡いブルーのワイシャツ、黄色いネクタイを締めた小沢氏が、ひとりカメラの前で話している。頬や首周りなどは、選挙前に比べやや痩せた印象だ。

小沢氏は「多くの皆さんのご支援をいただきながら、当選することができませんでした。本当に私の不徳の致すところであり、応援してくださった皆様に、地元の皆さんはもとより、全国の皆さんに心からお詫びを申し上げる次第でございます」と謝罪した。

その上で、「私は56年、長い間自分の理想に向かって全力で頑張ってまいりました。したがって、いま私自身、全く後悔はありません」と政治生活を振り返った。