マリニン8位の悲劇...北京五輪王者が分析　「あの状況の厳しさは言葉にできない」【ミラノ五輪】

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・男子シングルに出場したアメリカ代表のイリア・マリニン選手が、ショートプログラム（SP）は首位だった一方、フリーのミスが響いて総合8位となった。

結果を受けて、18年平昌五輪のフィギュアスケート団体戦で銅メダル、22年北京五輪では団体戦と男子シングルで金メダルを獲得した米国のネイサン・チェン選手が失速の理由を分析している。

マリニン選手はフィギュアスケート団体戦で金メダルに貢献していた。フリーは日本時間2026年2月14日に行われ、序盤に披露するはずの4回転アクセルがシングルに変わったことをはじめ、2度の転倒といったミスが目立ち、156.33点で15位と惨敗を喫した。

同日に米メディア「Yahoo!Sports」の公式インスタグラムが、五輪の特派員に起用したチェン選手との連名投稿で動画を公開。その中でチェン選手は「今夜何かが起こった、正直に言ってそれが何なのかさえ言葉にできない」とし、自身が失点を重ねた18年のSPを「あの時、頭には大きなプレッシャー、不安、疑念が渦巻いていた」と振り返った。

今回のマリニン選手については「4回転アクセルに挑戦したがシングルに終わり、その後すべての要素で少しずつ、少しずつ、少しずつ力を抑え始めたのが見て取れた」とみて、下記のように所感を述べた。

「満員の観客の前で演技する最もつらい部分の1つは、観客の反応を本当に腹の底から感じ取れることだ」