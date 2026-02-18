元フジアナ中村江里子「2月14日は私達にとってプロポーズ記念日」　夫と五輪観戦デート楽しむ夫婦2ショット

元フジテレビアナウンサー・中村江里子さんが2026年2月16日、自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との「バレンタインデート」を楽しむ仲睦まじい夫婦ショットを披露した。

「こんなバレンタインの1日でした」

中村さんは「2月14日はバレンタインデー 皆さんはどのように過ごされましたか？」と切り出した。夫婦にとっては「2月14日は私達にとってプロポーズ記念日でもあります」とのことで、この特別な日は「バレンタインデートはミラノ コルティナオリンピック観戦」を楽しんだそうだ。

帰宅後は、「軽く家で食事をして、映画を見始めたのですが」と中村さんはいうが、「中々疲れが取れない夫は『ごめん、もう寝ます』と。そりゃあ、まもなく57歳と55歳になる私達ですから」と絵文字を交えておどけてみせた。最後は「こんなバレンタインの1日でした」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、中村さんはブラウンのロングコートに、黒のハイネックのニットとボトムを着用し、肩からは大きなチェーンのついたバッグをかけている。夫のシャルルさんはグレーのハイネックのニットというコーデだ。会場内での仲睦まじい様子の2ショットを披露していた。

この投稿には、「思い出深い日になりましたね」「素敵な1日を過ごされしたね！」「素敵なValentine」といったコメントが寄せられていた。