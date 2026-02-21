J-CAST ニュース

「干渉してくるのはひどい」坂本花織をカメラマンから「守った」全米女王　ライバルの「最も苦しい瞬間」支え...米メディア賞賛

2026.02.21 12:15
スポーツ班

   米メディア「Newsweek」（ウェブ版）が2026年2月20日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの特集記事を組み、女子シングル米国代表アンバー・グレン（26）が試合後に取った行動を称賛した。

カメラマンに「撮らないで」と手で制す

   女子シングルのフリースケーティング（FS）が20日（日本時間）に行われ、ショートプログラム（SP）3位（76.59点）のアリサ・リュウ（米国、20）が、150.20点を記録して合計226.79で金メダルを獲得した。

   SP13位と大きく出遅れたグレンは、FSで圧巻の演技を見せ、合計214.91点で5位に食い込んだ。

   日本勢は、日本のエース坂本花織（25）は銀メダル、SP1位の中井亜美（17）は銅メダルを獲得。SP4位の千葉百音（20）は4位だった。

   記事によると、グレンは試合後、銀メダルが確定して泣き崩れる坂本の元に歩み寄り、背中をさすりながら慰めた。

   座り込んで泣く坂本の姿を撮影しようと、テレビカメラが近づいた瞬間、グレンはカメラマンを「撮らないで」と手で制した。

   グレンはその時の現場の様子をTikTok動画で、次のようにコメントした。「彼らは仕事だから仕方ないけど、明らかに距離を置きたい時にまで干渉してくるのはひどい」

「アンバー・グレンと坂本花織は氷上のライバル」
