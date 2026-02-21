WBC韓国代表は「かませ犬」なのか 大リーグ公式が1ラウンド敗退予想...台湾代表下回る「評価」に韓国メディア衝撃

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年2月20日、3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、大リーグ公式サイトが発表したWBCランキングにショックを隠さなかった。

大リーグ公式サイト「mlb.com」は20日、WBCの優勝予想をランキング形式で行い、それぞれに寸評を付けた。

今大会は20か国・地域が参加する。5チームがAからDの組に分かれ、1次ラウンドを戦う。上位2チームが決勝ラウンドに進出し、世界一を目指す。

1次ラウンドのプールAは、プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア。プールBは、米国、メキシコ、イタリア、英国、ブラジル。プールCは、日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾。プールDは、ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア。

予想は、1位が米国で、2位・日本、3位ドミニカ共和国、4位ベネズエラ、5位プエルトリコと続く。日本以外のアジア勢は、台湾が8位で、韓国が9位にランクされた。

台湾を8位とした記者は、「台湾には多くの才能のある選手が揃っている」と指摘。1次ラウンド・プールCは、日本が1位、台湾が2位通過すると予想した。

このような大リーグ公式の予想を受け、「OSEN」は、「韓国がかませ犬？MLB.com衝撃予想！『台湾がベスト8進出』...WBC優勝予想順位、台湾より下だ」とのタイトルで記事化した。