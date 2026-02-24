太田光代氏、「黄色人種」表現のポストを反省　「差別を肯定する意図はありません」

芸能事務所「タイタン」の社長の太田光代氏が2026年2月23日にXを更新し、自身のポストで「黄色人種」というワードを使用したことを反省した。

「今後は『アジアの人々』等の言い方に改めます」

発端となったのは、光代氏が18日にXで「私はね、友達を大切にしてる。特に若い頃に利害関係もなく気の合った友人。今は互いに忙しいから、滅多に会えない。それでも互いに時間を作って会いたい」と明かしつつ、「私は其々の仕事に口を挟む人を友達とは思わない」「私の友達を憶測で悪く言わないでほしい」とネットユーザーに苦言を呈したこと。同時期、光代氏と立憲民主党の蓮舫参院議員とのツーショット写真がX上で出回っていた。

しかし、光代氏のもとにはネガティブな反応が寄せられたようで、光代氏は21日にXで「私は日本人。太田も日本人ですよ。調べればすぐに分かること。だから何？違う国の人もスタッフにいるけど。人種差別を容認するの？」と苦言を呈しつつ、「なんて、意地悪な黄色人種」「分かる？アジアの人達は、黄色人種という同胞です」とつづっていた。

このポストに対し、「人種を基準にしたレッテル張り」「『黄色人種は同胞』って人種差別そのものじゃない？」などの声が寄せられる事態になった。

その後、光代氏は23日に再びXを更新し、「私の投稿で使った『黄色人種』という言葉は不適切でした。差別を肯定する意図はありません」と明かし、「国籍や出自で人を攻撃する言動は許されない、という立場です。誤解を生む表現をしてしまったことを反省しています」と結果的に差別的な表現になってしまったことを反省した。

また、光代氏は「言い直します」と、元ポストの意図について説明。「私は、国籍やルーツを理由に誰かを差別することに反対です。本題は、私と家族になりすましたフェイク動画、フェイク音声が出回っている件です。誤情報で誰かが傷ついたり、分断が広がることを止めたいと思っています」とつづった。

最後に、「先ほどの表現は不適切でした。今後は『アジアの人々』等の言い方に改めます」としていた。