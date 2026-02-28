美女モーグル・中尾春香、どアップ「激カワ」ショットが破壊力抜群　「めちゃくちゃ可愛い」「笑顔がとても素敵」

ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香選手（24）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新。「オリンピック裏側大公開！」とし、多数の写真を公開した。

「みなさんはどれがいい？」

中尾選手は、「オリンピック閉会」といい、フードをかぶったソロショットや会場の五輪マークの前で撮影したフリースタイルスキー代表選手の集合ショットなど9枚の写真を投稿。「オリンピック裏側大公開！」とし、「みなさんはどれがいい？」とつづっていた。

インスタグラムに投稿されたうち、3枚目の写真では、ニット帽をかぶり赤いダウンを着用。日本とイタリアの国旗を持ち、微笑んでいた。

この投稿には、「みんな素敵です」「笑顔がとても素敵」「めちゃくちゃ可愛い」「オリンピックを感じます」「全部良い表情すぎる」といったコメントが寄せられていた。

なお、女子モーグルの試合後、テレビインタビューに応じる中尾選手の姿はインターネット上で「中尾春香選手のビジュが良すぎて横転」「中尾春香選手の笑顔 素敵！」「女子モーグル また逸材が出てきたん？」「あまりに美しすぎて、悶絶」「何だこのアイドル並みのルックスは！」などの声が寄せられ話題を集めた。