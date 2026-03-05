「SANAE TOKEN」問題で溝口勇児氏、「サナエ側のチームの問題」指摘に反応　「僕たちに至らない点」

実業家の溝口勇児氏が2026年3月4日、インスタグラムのストーリーズでも反省の弁をつづっている。自身を擁護するような投稿にはリポストで「この件はできうる限りの責任を引き受けるつもりです」などと反応している。







肝いりプロジェクト・NoBorder発の「SANAE TOKEN」が波紋

溝口氏をめぐっては、同氏が率いるプロジェクト「NoBorder DAO」が「民主主義のアップデートを目指すプロジェクト」との触れ込みで2月25日にリリースした仮想通貨「SANAE TOKEN」について、高市早苗首相が2日にXで注意喚起を行った。

免責事項のページでは「いわゆるファンクラブトークン」だと説明していた一方で、トップページには高市氏の似顔絵が使われていたことから、高市氏は「全く存じ上げません」と困惑。「本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」としていた。

3日には、作成されたばかりの「株式会社neu」のCEOを名乗るXアカウントが突如「トークンの設計および発行に至るまでの一切の業務について、私が運営する株式会社neuが主体となって行い、その責任を負ってまいりました」と主張し、困惑の声が上がっていた。

また、仮想通貨の発行に必要な登録がないとして、金融庁が調査を検討しているとも報じられている。